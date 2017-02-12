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12 февраля 2017, 17:16 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Ромы» обыграли «Кротоне» и вернулись на второе место в чемпионате Италии

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Футболисты «Ромы» на выезде переиграли «Кротоне» в матче 24-го тура чемпионата Италии и вернулись на второе место в турнирной таблице.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты <span class=error>Ромы</span> на выезде переиграли Кротоне в матче 24-го тура чемпионата Италии и вернулись на второе место в турнирной таблице. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Кротоне», завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба. У «Ромы» мячи забили Раджа Наингголан (40-я минута) и Эдин Джеко (77), который на 17-й минуте не смог реализовать пенальти.

«Рома» набрала 53 очка и обошла на два очка «Наполи», который занимал вторую строчку с пятницы. От лидирующего «Ювентуса» римляне отстают на четыре очка, имея на игру больше.

«Кротоне» с 13 очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

12.02.2017 14:30 основной раунд: 24-й тур Ezio Scida
Кротоне 0:2 Рома
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Давиде Никола Лучано Спаллетти
Голы
4 Раджа Наингголан (М. Салах) 40′
9 Эдин Джеко (М. Салах) 77′
Нереализованные пенальти
9 Э. Джеко 17′
Составы
Алекс Кордац 1
Джанмарко Феррари 13
Федерико Чеккерини 17
Алеандро Рози 22
Лоренцо Кризетиг 8
Леонардо Капецци 28
Диего Фальчинелли 11
Максвелл Акости 27
55′ Джамель Месба 15
Марио Сампиризи 31
76′ Ноэ Дюссенн 23
Марчелло Тротта 29
81′ Александр Тонев 24
Андреа Налини 9
1 Войчех Щенсны
2 Антонио Рюдигер
20 Федерико Фасио
33 Эмерсон
44 Константинос Манолас
5 Леандро Паредес
6 Кевин Стротман
9 Эдин Джеко
13 Бруну Перес 88′
21 Мариу Руй
4 Раджа Наингголан 90′
8 Диего Перотти
11 Мохамед Салах 80′
16 Даниэле Де Росси
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 3
2 Угловые 5
15 Фолы 14
6 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Кармине Руссо (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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