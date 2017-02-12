Футболисты «Ромы» обыграли «Кротоне» и вернулись на второе место в чемпионате Италии
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Ромы» на выезде переиграли «Кротоне» в матче 24-го тура чемпионата Италии и вернулись на второе место в турнирной таблице.
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Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Кротоне», завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба. У «Ромы» мячи забили Раджа Наингголан (40-я минута) и Эдин Джеко (77), который на 17-й минуте не смог реализовать пенальти.
«Рома» набрала 53 очка и обошла на два очка «Наполи», который занимал вторую строчку с пятницы. От лидирующего «Ювентуса» римляне отстают на четыре очка, имея на игру больше.
«Кротоне» с 13 очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в турнирной таблице Серии А.
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Лучано Спаллетти
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|14
|6
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Кармине Руссо (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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