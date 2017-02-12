Футболисты «Ромы» обыграли «Кротоне» и вернулись на второе место в чемпионате Италии

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Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Кротоне», завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба. У «Ромы» мячи забили Раджа Наингголан (40-я минута) и Эдин Джеко (77), который на 17-й минуте не смог реализовать пенальти.

«Рома» набрала 53 очка и обошла на два очка «Наполи», который занимал вторую строчку с пятницы. От лидирующего «Ювентуса» римляне отстают на четыре очка, имея на игру больше.

«Кротоне» с 13 очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в турнирной таблице Серии А.