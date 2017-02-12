Вы знаете, где сейчас Эммануэль Адебайор? Куда пропал турок Эмре Белезоглу, который хорошо играл в «Интере» и «Ньюкасле»? Куда подался из «Анжи» поигравший в московском «Динамо», самарских «Крыльях» и «Москве» молдаванин Епуряну? А как сложилась судьба бразильца Доки Мадурейры, который очень потерзал БАТЭ в составе «Литекса» в плей-офф Лиги Европы-2009/10? Наконец, какая команда проиграла в чемпионате Турции в этом сезоне меньше всех?



Вы не поверите, но в ответе — один и тот же клуб. Стамбульский «Башакшехыр» выдает удивительный сезон для команды без особых примет. И пока держится в лигочемпионском пуле из двух команд.



Пока у команды из одноименного района стамбула только два поражения. Меньше — ни у кого, столько же — у «Бешикташа».



Команду содержит стамбульский муниципалитет, и вообще по футбольным меркам она довольно молода — лишь на шесть лет старше, чем основанный в 1996-м БАТЭ. На Д3 и Д2 у «Башакшехыра» ушло больше времени, чем у борисовчан. Да и в элите, куда команда впервые пробилась в 2007-м, все было непросто. Был даже еще один вылет — на сезон-2013/14. Зато с тех пор — в суперлиге, и не просто так, а весьма заметно: два финиша на четвертом месте.



Из других достижений — финал Кубка Турции-2010/11, обидно проигранный по пенальти «Бешикташу».



Старты в еврокубках пока вышли скоротечными. В сезоне-2015/16 «оранжевые» не нашли аргументов против АЗ в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы, а в следующем розыгрыше одолели «Риеку», но напоролись на донецкий «Шахтер» в плей-офф.



Успешность в сверхконкурентной турецкой лиге дорогого стоит. Особенно в прямом смысле. Cейчас «Башакшехыр» опережает обе стамбульские команды из топ-30 Deloitte Money League — «Фенербахче» и «Галатасарай».



У самого муниципального клуба бюджет на их фоне невелик. Самый дорогой трансфер, который пока позволила себе команда, — 3 млн. евро. Столько же стоила самая дорогая продажа. При этом по зернышку «Башакшехыр» склевал вполне боеспособный состав, который Transfermarkt оценивает в 59 млн. евро.



Беда у клуба пока только с болельщиками. Нет истории, нет больших побед, нет зрителей на трибунах вполне достойной арены имени Фатиха Терима на 17 800 зрителей. За «Башакшехыр» болеет в основном студенчество и в основном в знак протеста против всего, включая непомерные зарплаты «Галатасарая», темные дела «Фенербахче», шальную жизнь больших клубов, частые смены тренеров и даже политического режима Эрдогана.



«Фанаты называют себя “серые совы”. В основном это студенты университетов, которые высмеивали турецкий футбол посредством поддержки муниципальной команды, у которой нет фанатов и истории. Они начали ходить на “Башакшехыр” из вредности», — рассказал ESPN журналист газеты Daily Sabah Арда Алан Исик.



Пока на трибуны ходит порядка трех тысяч зрителей. Трудно сказать, насколько их количество возрастет в случае гипотетического чемпионства или приезда «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Однако непохожий ни на кого клуб явно может сорвать банк удачным финишем в этом году.



Чем реально отличается «Башакшехыр» от шальных богатеев, так это вменяемой тренерской политикой. Вместо увольнений после каждого поражения — диковинная для Турции стабильность. Абдулла Авджи в клубе с 2006-го с перерывом на работу со сборной (2011−13). Его характеризуют как вдумчивого наставника, готового терпеть.



Впрочем, у него есть преимущество перед коллегами из большой тройки: ему простят любой провал. Давления извне нет. Пока ты не суперклуб, ты можешь все. Это справедливо не только для Турции.