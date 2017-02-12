«Кайрат» сыграет с «Крыльями Советов» в Турции
Алматинский «Кайрат» проведет товарищеский матч с самарскими «Крыльями Советов», сообщается на официальном сайте российской команды.
Встреча состоится 23 февраля в турецком Белеке. Стоит отметить, что изначально планировалось, что «Крылья Советов» сыграют в этот день с минским «Динамо».
«Крылья Советов» после 17-ти игр чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице. В активе самарской команды 15 очков.
Напомним, что 17 февраля «Кайрат» сыграет товарищеский матч против московского «Динамо».
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