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12 февраля 2017, 16:34 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» сыграет с «Крыльями Советов» в Турции

Алматинский «Кайрат» проведет товарищеский матч с самарскими «Крыльями Советов», сообщается на официальном сайте российской команды.

Встреча состоится 23 февраля в турецком Белеке. Стоит отметить, что изначально планировалось, что «Крылья Советов» сыграют в этот день с минским «Динамо».

«Крылья Советов» после 17-ти игр чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице. В активе самарской команды 15 очков.

Напомним, что 17 февраля «Кайрат» сыграет товарищеский матч против московского «Динамо».

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