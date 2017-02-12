Футболисты «Вильярреала» и «Малаги» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье в Вильярреале, завершилась со счетом 1:1. Первыми отличились гости — на 14-й минуте гол забил Шарлес. На 63-й минуте Бруно Сориано восстановил равновесие, реализовав пенальти. Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Роберто Сориано на 71-й минуте.

Российский футболист «Вильярреала» Денис Черышев остался в запасе.

После 22 матчей «Вильярреал» идет на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 36 очков. «Малага» с 23 баллами занимает 14-ю строчку.