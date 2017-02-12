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12 февраля 2017, 16:17 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Вильярреала» и «Малаги» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Футболисты «Вильярреала» на своем поле сыграли вничью с «Малагой» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Вильярреале, завершилась со счетом 1:1. Первыми отличились гости — на 14-й минуте гол забил Шарлес. На 63-й минуте Бруно Сориано восстановил равновесие, реализовав пенальти. Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Роберто Сориано на 71-й минуте.

Российский футболист «Вильярреала» Денис Черышев остался в запасе.

После 22 матчей «Вильярреал» идет на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 36 очков. «Малага» с 23 баллами занимает 14-ю строчку.

12.02.2017 14:00 основной раунд: 22-й тур El Madrigal
Вильярреал 1:1 Малага
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Эскриба Фран Марсело Ромеро
Голы
62′ Бруно Сориано 21
9 Диас де Оливейра Шарлес (Р. Росалес) 14′
Составы
Андрес Серхио Асенхо 1
Перес Марио Гаспар 2
Вальдес Диас Хосе Анхель 3
Виктор Руис 6
Соберон Альваро Гонсалес 12
Хонатан дос Сантос 8
71′ Роберто Сориано 20
Бруно Сориано 21
82′ Мануэль Тригерос 14
Родриго Эрнандес 16
69′ Лопес Альварес Адриан 15
Седрик Бакамбу 17
77′ Никола Сансоне 18
Самуэль Кастильехо 19
1 Идрисс Камени
3 Мартин Демикелис 61′
18 Роберто Росалес
23 Мигель Торрес Гомес
24 Луис Эрнандес
6 Игнасио Камачо 55′
31 Пабло Форнальс
9 Диас де Оливейра Шарлес 55′
11 Гонсало Кастро 82′
39 Хавьер Онтиверос
25 Мартинес Хосе Родригес 74′
17 Сержиу Паулу Дуда 81′
20 Серхио Гонтан Кеко 62′ 58′
21 Хони
Статистика
0 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
9 Угловые 9
14 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Иньяки Виканди Гарридо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вильярреал
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