Футболисты «Вильярреала» и «Малаги» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Футболисты «Вильярреала» на своем поле сыграли вничью с «Малагой» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Вильярреале, завершилась со счетом 1:1. Первыми отличились гости — на 14-й минуте гол забил Шарлес. На 63-й минуте Бруно Сориано восстановил равновесие, реализовав пенальти. Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Роберто Сориано на 71-й минуте.
Российский футболист «Вильярреала» Денис Черышев остался в запасе.
После 22 матчей «Вильярреал» идет на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 36 очков. «Малага» с 23 баллами занимает 14-ю строчку.