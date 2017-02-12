«Шахтер» сыграл вничью с лидером второй лиги Македонии на сборе в Турции

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В роли оппонента выступила македонская команда «Академия Пандев», являющаяся лидером второй лиги Македонии. Первыми в игре отличились «горняки». На 42-й минуте гол в ворота «Академии Пандева» забил нападающий Дауренбек Тажимбетов. Македонцам удалось сравнять счет на 73-й минуте. В итоге была зафиксирована ничья — 1:1.

Следующий контрольный матч «Шахтер» проведет 16-го февраля с украинским клубом «Заря».