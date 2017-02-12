Сергей Гришин: В 2005 году «Актобе» предложил нам отдать матч
Бывший игрок столичного «Жениса» Сергей Гришин рассказал о своем непродолжительном этапе выступления в Казахстане.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вскоре вас занесло в Казахстан. Как там устроен футбол?
— В 2005 м — оригинально. Команда у нас была сильная — пара местных, остальные все русские. На финише будущий чемпион предложил нам отдать матч. Назвали сумму. Мы, само собой, отказались. Ведем 1:0. Стартовал второй тайм, я прохожу до лицевой, подаю на одиннадцать метров, бац — гол. Судья поднимает флажок — вне игры. Я кричу: «Какой офсайд, если давал пас назад?» Ноль внимания. 88 минута: пенальти в наши ворота. Женя Плотников тащит. 89 я, пенальти: не тащит. 90 я, пенальти,
Напомним, чемпионом Казахстана 2005 года был «Актобе».
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