Сергей Гришин: В 2005 году «Актобе» предложил нам отдать матч

— Вскоре вас занесло в Казахстан. Как там устроен футбол?

— В 2005 м — оригинально. Команда у нас была сильная — пара местных, остальные все русские. На финише будущий чемпион предложил нам отдать матч. Назвали сумму. Мы, само собой, отказались. Ведем 1:0. Стартовал второй тайм, я прохожу до лицевой, подаю на одиннадцать метров, бац — гол. Судья поднимает флажок — вне игры. Я кричу: «Какой офсайд, если давал пас назад?» Ноль внимания. 88 минута: пенальти в наши ворота. Женя Плотников тащит. 89 я, пенальти: не тащит. 90 я, пенальти, ха-ха! Не тащит. 1:2 проиграли. Веселый чемпионат. Есть что вспомнить.



Напомним, чемпионом Казахстана 2005 года был «Актобе».