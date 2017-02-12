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12 февраля 2017, 13:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Сергей Гришин: В 2005 году «Актобе» предложил нам отдать матч

Бывший игрок столичного «Жениса» Сергей Гришин рассказал о своем непродолжительном этапе выступления в Казахстане.

Бывший игрок столичного <span class=error>Жениса</span> Сергей <span class=error>Гришин</span> рассказал о своем непродолжительном этапе выступления в Казахстане. Увеличить
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— Вскоре вас занесло в Казахстан. Как там устроен футбол?
— В 2005 м — оригинально. Команда у нас была сильная — пара местных, остальные все русские. На финише будущий чемпион предложил нам отдать матч. Назвали сумму. Мы, само собой, отказались. Ведем 1:0. Стартовал второй тайм, я прохожу до лицевой, подаю на одиннадцать метров, бац — гол. Судья поднимает флажок — вне игры. Я кричу: «Какой офсайд, если давал пас назад?» Ноль внимания. 88 минута: пенальти в наши ворота. Женя Плотников тащит. 89 я, пенальти: не тащит. 90 я, пенальти, ха-ха! Не тащит. 1:2 проиграли. Веселый чемпионат. Есть что вспомнить.

Напомним, чемпионом Казахстана 2005 года был «Актобе».

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