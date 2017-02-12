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12 февраля 2017, 13:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В матче «Реала» с «Осасуной» брошенная с трибун зажигалка попала в Модрича

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Реал» с трибуны болельщиков хозяев была брошена зажигалка, которая попала в голову полузащитника мадридцев Луке Модричу, сообщает Marca.

Инцидент произошёл на 62-й минуте встречи сразу после того, как «Реал» повёл в счёте 2:1 благодаря голу Иско. В тот момент, когда гости поздравляли автора гола, с трибуны болельщиков «Осасуны» была брошена зажигалка, которая угодила в голову Модричу. Акцент на произошедшем сделал другой хавбек мадридцев Хамес Родригес, который поднял предмет с газона и показал окружающим.

Этот эпизод не помешал Модричу продолжить встречу, которая в итоге завершилась победой «Реала» со счётом 3:1.

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