В матче «Реала» с «Осасуной» брошенная с трибун зажигалка попала в Модрича

Инцидент произошёл на 62-й минуте встречи сразу после того, как «Реал» повёл в счёте 2:1 благодаря голу Иско. В тот момент, когда гости поздравляли автора гола, с трибуны болельщиков «Осасуны» была брошена зажигалка, которая угодила в голову Модричу. Акцент на произошедшем сделал другой хавбек мадридцев Хамес Родригес, который поднял предмет с газона и показал окружающим.



Этот эпизод не помешал Модричу продолжить встречу, которая в итоге завершилась победой «Реала» со счётом 3:1.