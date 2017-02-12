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12 февраля 2017, 12:51 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Болельщика «Барселоны» тяжело ранили в результате нападения фанатов «Алавеса»

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Болельщик футбольного клуба «Барселона» получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу в результате нападения фанатов «Алавеса» в городе Витория. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

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Около 50 человек, вооруженных палками и металлическими прутьями, напали на 20 болельщиков «Барселоны» в одном из баров Витории перед матчем двух команд в чемпионате Испании. Полиция сообщила, что в результате инцидента был арестован 19-летний болельщик «Алавеса».

«Барселона» победила в гостях «Алавес» со счетом 6:0.

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