Болельщика «Барселоны» тяжело ранили в результате нападения фанатов «Алавеса»

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Около 50 человек, вооруженных палками и металлическими прутьями, напали на 20 болельщиков «Барселоны» в одном из баров Витории перед матчем двух команд в чемпионате Испании. Полиция сообщила, что в результате инцидента был арестован 19-летний болельщик «Алавеса».

«Барселона» победила в гостях «Алавес» со счетом 6:0.