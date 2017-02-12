«Бетис» вышел на матч с «Валенсией» в футболках с надписью «Мы все Зозуля»

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Украинский форвард был отдан в аренду «Райо Вальекано», но фанаты клуба обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. В итоге «Райо Вальекано» отказался от аренды и Зозуля вернулся в «Бетис», но, согласно международному регламенту, играть не может.



«Мы все Зозуля», — гласит надпись на футболках.



Ранее президент федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил кандидатуру Зозули в исполком ФФУ, в качестве официального представителя действующих игроков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">El mensaje de solidaridad del Betis: "Todos somos Zozulya" <a href="https://twitter.com/hashtag/TreceBarras?src=hash">#TreceBarras</a> <a href="https://t.co/lbpBFkfs3v">pic.twitter.com/lbpBFkfs3v</a></p>— Trece Barras (@TreceBarras13) <a href="https://twitter.com/TreceBarras13/status/830506696619487233">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>