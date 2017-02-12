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12 февраля 2017, 12:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бетис» вышел на матч с «Валенсией» в футболках с надписью «Мы все Зозуля»

Футболисты «Бетиса» вышли на матч 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (0:0) в специальных футболках, поддержав тем самым нападающего Романа Зозулю.

Футболисты <span class=error>Бетиса</span> вышли на матч 22-го тура испанской Примеры с Валенсией (0:0) в специальных футболках поддержав тем самым нападающего Романа Зозулю. Увеличить
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Украинский форвард был отдан в аренду «Райо Вальекано», но фанаты клуба обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. В итоге «Райо Вальекано» отказался от аренды и Зозуля вернулся в «Бетис», но, согласно международному регламенту, играть не может.

«Мы все Зозуля», — гласит надпись на футболках.

Ранее президент федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил кандидатуру Зозули в исполком ФФУ, в качестве официального представителя действующих игроков.

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