«Акжайык» подписал колумбийца

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Контракт рассчитан на срок до окончания сезона 2017 года.



27-летний земляк Рохера Каньяса носит полное имя Джоан Мануэль Аренас Дельгадо. У себя на родине он играл за «Медельин» (вместе с Каньясом, кстати), после выступал в Венесуэле за «Депортиво Ла Гуайра», несколько сезонов защищал цвета клуба «Замора», а прошлый сезон провел в аренде в «Эстудиантесе» (26 матчей — 4 забитых мяча в чемпионате Венесуэлы 2016 года).



Аренас — достаточно техничный игрок, хорошо видящий поле. Левша, исполняющий функции плеймейкера.