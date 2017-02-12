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12 февраля 2017, 12:30 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Акжайык» подписал колумбийца

Как стало известно Sports.kz, накануне оформил свои трудовые отношения с «Акжайыком» колумбийский игрок Джоан Аренас.

Как стало известно Sports.kz накануне оформил свои трудовые отношения с Акжайыком колумбийский игрок <span class=error>Джоан</span> <span class=error>Аренас</span>. Увеличить
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Контракт рассчитан на срок до окончания сезона 2017 года.

27-летний земляк Рохера Каньяса носит полное имя Джоан Мануэль Аренас Дельгадо. У себя на родине он играл за «Медельин» (вместе с Каньясом, кстати), после выступал в Венесуэле за «Депортиво Ла Гуайра», несколько сезонов защищал цвета клуба «Замора», а прошлый сезон провел в аренде в «Эстудиантесе» (26 матчей — 4 забитых мяча в чемпионате Венесуэлы 2016 года).

Аренас — достаточно техничный игрок, хорошо видящий поле. Левша, исполняющий функции плеймейкера.

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