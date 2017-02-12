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12 февраля 2017, 12:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Павелко рекомендовал кандидатуру Зозули в исполком ФФУ

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рекомендовал кандидатуру нападающего «Бетиса» Романа Зозули в исполком ФФУ в качестве официального представителя действующих игроков.

Президент Федерации футбола Украины Андрей <span class=error>Павелко</span> рекомендовал кандидатуру нападающего <span class=error>Бетиса</span> Романа Зозули в исполком <span class=error>ФФУ</span> в качестве официального представителя действующих игроков. Увеличить
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Об этом Павелко написал на своей странице в «Фэйсбуке».

«Федерация футбола Украины прилагает максимальные усилия, чтобы добиться положительного решения вопроса Романа Зозули: обеспечить нашего сборника игровой практикой. И я рад отметить, что и испанская футбольная федерация, и УЕФА, и ФИФА разделяют наше беспокойство по этому поводу и понимают всю абсурдность сложившейся ситуации.

Все мы уверены, что футболист, который является патриотом своей страны, не должен страдать из-за своей гражданской позиции. Ведь внефутбольная деятельность Романа — это повод для национальной гордости. Зозуля всегда проявлял свою гражданскую сознательность! Создал фонд помощи военным, которые защищают свою страну на востоке Украины. Кроме этого, за свои деньги помог отремонтировать госпиталь в Днепре, где проходят реабилитацию раненые военнослужащие украинской армии. И еще он вместе со своим партнёром по сборной Украины Русланом Ротанем открыли детскую футбольную академию, в которой воспитываются будущие звёзды украинского футбола.

Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины. Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив таким образом Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру», — написал Павелко.

Напомним, что Роман Зозуля был отдан в аренду «Райо Вальекано», но фанаты клуба обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. В итоге «Райо Вальекано» отказался от аренды и Зозуля вернулся в «Бетис», но согласно международному регламенту, играть не может.

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