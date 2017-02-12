Павелко рекомендовал кандидатуру Зозули в исполком ФФУ
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рекомендовал кандидатуру нападающего «Бетиса» Романа Зозули в исполком ФФУ в качестве официального представителя действующих игроков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом Павелко написал на своей странице в «Фэйсбуке».
«Федерация футбола Украины прилагает максимальные усилия, чтобы добиться положительного решения вопроса Романа Зозули: обеспечить нашего сборника игровой практикой. И я рад отметить, что и испанская футбольная федерация, и УЕФА, и ФИФА разделяют наше беспокойство по этому поводу и понимают всю абсурдность сложившейся ситуации.
Все мы уверены, что футболист, который является патриотом своей страны, не должен страдать
Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины. Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив таким образом Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру», — написал Павелко.
Напомним, что Роман Зозуля был отдан в аренду «Райо Вальекано», но фанаты клуба обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. В итоге «Райо Вальекано» отказался от аренды и Зозуля вернулся в «Бетис», но согласно международному регламенту, играть не может.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter