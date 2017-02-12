Павелко рекомендовал кандидатуру Зозули в исполком ФФУ

Об этом Павелко написал на своей странице в «Фэйсбуке».



«Федерация футбола Украины прилагает максимальные усилия, чтобы добиться положительного решения вопроса Романа Зозули: обеспечить нашего сборника игровой практикой. И я рад отметить, что и испанская футбольная федерация, и УЕФА, и ФИФА разделяют наше беспокойство по этому поводу и понимают всю абсурдность сложившейся ситуации.



Все мы уверены, что футболист, который является патриотом своей страны, не должен страдать из-за своей гражданской позиции. Ведь внефутбольная деятельность Романа — это повод для национальной гордости. Зозуля всегда проявлял свою гражданскую сознательность! Создал фонд помощи военным, которые защищают свою страну на востоке Украины. Кроме этого, за свои деньги помог отремонтировать госпиталь в Днепре, где проходят реабилитацию раненые военнослужащие украинской армии. И еще он вместе со своим партнёром по сборной Украины Русланом Ротанем открыли детскую футбольную академию, в которой воспитываются будущие звёзды украинского футбола.



Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины. Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив таким образом Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру», — написал Павелко.



Напомним, что Роман Зозуля был отдан в аренду «Райо Вальекано», но фанаты клуба обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. В итоге «Райо Вальекано» отказался от аренды и Зозуля вернулся в «Бетис», но согласно международному регламенту, играть не может.

<aside name="clb13908197" class="teaser teaser_incontent teaser_facebook"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_facebook"> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fandriy.pavelko%2Fposts%2F1252583624827283&width=500" width="500" height="721" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908197.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>