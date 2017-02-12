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12 февраля 2017, 11:53 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Зидан назвал Хамеса ключевым игроком «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после гостевой победы над «Осасуной» (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании сообщил, что доволен выступлением в этой встрече полузащитника Хамеса Родригеса, и назвал его ключевым игроком команды.

Главный тренер мадридского Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> после гостевой победы над <span class=error>Осасуной</span> (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании сообщил что доволен выступлением в этой встрече полузащитника <span class=error>Хамеса</span> Родригеса и назвал его ключевым игроком команды. Увеличить
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«Хамес сыграл хорошо, учитывая, что сложно входить в такие матчи, как с «Осасуной», со скамейки запасных. Он спокоен и помогает команде на поле. Родригес является ключевым игроком «Реала», — приводит слова Зидана Goal.

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