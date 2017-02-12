Зидан назвал Хамеса ключевым игроком «Реала»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после гостевой победы над «Осасуной» (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании сообщил, что доволен выступлением в этой встрече полузащитника Хамеса Родригеса, и назвал его ключевым игроком команды.
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«Хамес сыграл хорошо, учитывая, что сложно входить в такие матчи, как с «Осасуной», со скамейки запасных. Он спокоен и помогает команде на поле. Родригес является ключевым игроком «Реала», — приводит слова Зидана Goal.
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