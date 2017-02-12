«Манчестер Сити» готов предложить за Дибалу £ 25,5 млн
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала входит в сферу интересов «Манчестер Сити». Англичане готовы составить конкуренцию «Реалу», представители которого давно следили за аргентинцем.
Mirror пишет, что руководство «Ювентуса» согласно продать 23-летнего футболиста, но склоняется к варианту с «Манчестер Сити». Камнем преткновения может стать цена. В контракте Дибалы, который действует до лета 2020 года, прописана сумма отступных в размере £ 38,3 млн. «Манчестер Сити» готов предложить не более £ 25,5 млн.
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