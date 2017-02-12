«Барселоне» разрешат заявить нового игрока из-за травмы защитника
Руководство Ла Лиги разрешит «Барселоне» заявить нового игрока
из-за тяжелой травмы защитника Алеиша Видаля.
Как сообщает Marca, катаонский клуб получит такое право, так как Видаль выбыл на пять месяцев. Травму игрок получил в матче с «Алавесом» (6:0).
Согласно регламенту, новый игрок должен представлять чемпионат Испании или быть свободным агентом.
С 48 очками «Барселона» идет на втором месте в Ла Лиге. Каталонский клуб опережает на один балл «Реала», но имеет на два матча больше.
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