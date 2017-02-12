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12 февраля 2017, 11:07 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Жена Андрея Аршавина объявила о рождении дочери

Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом. Об этом объявила супруга игрока Алиса, сообщает «Стархит».

Издание ссылается на Instagram Алисы Аршавиной (девичья фамилия — Казьмина), которая написала в одном из постов «Родила девочку сегодня». Других подробностей пока нет.

1 февраля российские СМИ сообщили о рождении в семье Аршавиных сына, но позже «Кайрат» опроверг информацию об этом.

Для Аршавина и Казьминой это первый общий ребенок. От предыдущего брака у футболиста — трое детей, а у его нынешней супруги — двое от первого брака. Свадьба Аршавина и Казьминой состоялась в сентябре.

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