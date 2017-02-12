Жена Андрея Аршавина объявила о рождении дочери

Издание ссылается на Instagram Алисы Аршавиной (девичья фамилия — Казьмина), которая написала в одном из постов «Родила девочку сегодня». Других подробностей пока нет.

1 февраля российские СМИ сообщили о рождении в семье Аршавиных сына, но позже «Кайрат» опроверг информацию об этом.

Для Аршавина и Казьминой это первый общий ребенок. От предыдущего брака у футболиста — трое детей, а у его нынешней супруги — двое от первого брака. Свадьба Аршавина и Казьминой состоялась в сентябре.