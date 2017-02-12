«Окжетпес» арендовал защитника «Кайрата» и подписал бывшего игрока «Днепра»

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29-летний украинский полузащитник Сергей Политыло перешел из «Днепра», в составе которого провел 14 матчей в первой половине сезона. Ранее в его карьере также были «Волынь», одесский «Черноморец» и «Днестр». Также он выступал за юношескую (U-19) и молодежную сборные Украины.

Срок контракта Политыло с «Окжетпесом» и другие детали не уточняются. Кокшетауский клуб лишь сообщил, что игрок принял участие во втором сборе команды и отметился голом в товарищеской игре с македонской «Шкендией».

21-летний хавбек Нурлан Даиров перешел в «Окжетпес» из «Кайрата» на правах годичной аренды. В его лице кокшетауский клуб видит усиление для левого фланга, так как он может сыграть как в защите, так и в полузащите. В 2016 году Даиров провел три матча за родной «Кайрат» в КПЛ. Ранее он вызывался в юношескую сборную Казахстана (U-19).

Еще одним новичком «Окжетпеса» стал 23-летний полузащитник Еркебулан Нургалиев, перешедший из «Алтая». Воспитанник семейского футбола ранее в своей карьере также играл за родной «Спартак» и «Иртыш». Кроме того, Нургалиев вызывался в юношеские сборные Казахстана U-17 и U-19. Его контракт с «Окжетпесом» рассчитан на один год.