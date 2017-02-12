Голы новичков принесли «Атырау» победу над вице-чемпионом Грузии
Футболисты «Атырау» обыграли грузинский клуб «Чихура» в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
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Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе «Атырау» отличились сербский полузащитник Йован Джокич и узбекистанский хавбек Шавкат Саломов. Оба футболиста перешли в клуб этой зимой.
Стоит отметить, что «Чихура» в 2016 году заняла второе место в чемпионате Грузии, а летом стартует в квалификации Лиги Европы.
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