Полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс дебютировал в составе АПОЭЛа

Это произошло в гостевом матче 23-го тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы» (1:0). На поле Каньяс вышел на 77-й минуте. Колумбиец заменил аргентинского хавбека Факундо Бертольо, который на пятой минуте забил единственный гол во встрече.

Для АПОЭла эта победа стала 17-й в сезоне. С 56 очками клуб из Никосии идет на первом месте и на шесть баллов опережает АЕЛ, который провел на один матч меньше.

В следующем туре, который пройдет 20 февраля, АПОЭЛ дома примет как раз АЕЛ. Завершится же первый этап чемпионата Кипра в начале марта. Затем 14 команд разделятся на две шестерки, а два последних клуба досрочно вылетят во второй дивизион.

26-летний Каньяс перешел в АПОЭЛ 29 января. В кипрском клубе он будет играть на правах аренды до мая. Права на трансфер Каньяса принадлежат «Астане», с которой он связан контрактом до конца 2018 года.

Добавим, что 16 февраля АПОЭЛ сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика». Первый матч пройдет в Бильбао, а ответная игра состоится спустя неделю в Никосии.