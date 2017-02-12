Полузащитник «Барселоны» Алеш Видаль пропустит пять месяцев из-за травмы

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Видаль получил травму в субботу в матче чемпионата Испании с «Алавесом», который завершился победой «Барселоны» со счетом 6:0. Футболист покинул поле на носилках и был доставлен в больницу. Видалю потребуется операция.

В нынешнем сезоне 27-летний Видаль забил два гола в 11 матчах за «Барселону».