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12 февраля 2017, 9:52 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Полузащитник «Барселоны» Алеш Видаль пропустит пять месяцев из-за травмы

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Полузащитник «Барселоны» Алеш Видаль выбыл на пять месяцев из-за вывиха лодыжки, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Полузащитник Барселоны Алеш <span class=error>Видаль</span> выбыл на пять месяцев <nobr>из-за </nobr>вывиха лодыжки сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба. Увеличить
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Видаль получил травму в субботу в матче чемпионата Испании с «Алавесом», который завершился победой «Барселоны» со счетом 6:0. Футболист покинул поле на носилках и был доставлен в больницу. Видалю потребуется операция.

В нынешнем сезоне 27-летний Видаль забил два гола в 11 матчах за «Барселону».

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