Полузащитник «Барселоны» Алеш Видаль пропустит пять месяцев из-за травмы
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Полузащитник «Барселоны» Алеш Видаль выбыл на пять месяцев из-за вывиха лодыжки, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Видаль получил травму в субботу в матче чемпионата Испании с «Алавесом», который завершился победой «Барселоны» со счетом 6:0. Футболист покинул поле на носилках и был доставлен в больницу. Видалю потребуется операция.
В нынешнем сезоне 27-летний Видаль забил два гола в 11 матчах за «Барселону».
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