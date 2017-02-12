Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28743551/
12 февраля 2017, 1:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Порту» в гостях победил «Виторию» (Гимарайнш) в матче чемпионата Португалии

«Порту» одержал победу над «Виторией» (Гимарайнш) в матче 21-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Гимарайнше, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Порту» голы забили Франсиско Соарес (36-я минута) и Диогу Жота (85).

«Порту» набрал 50 очков и занимает второе место в чемпионате Португалии, отставая на один балл от «Бенфики». «Витория» с 35 очками идет пятой.

Порту
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами