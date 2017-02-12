«Порту» в гостях победил «Виторию» (Гимарайнш) в матче чемпионата Португалии
«Порту» одержал победу над «Виторией» (Гимарайнш) в матче 21-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Гимарайнше, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Порту» голы забили Франсиско Соарес (36-я минута) и Диогу Жота (85).
«Порту» набрал 50 очков и занимает второе место в чемпионате Португалии, отставая на один балл от «Бенфики». «Витория» с 35 очками идет пятой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter