«Порту» в гостях победил «Виторию» (Гимарайнш) в матче чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая в субботу в Гимарайнше, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Порту» голы забили Франсиско Соарес (36-я минута) и Диогу Жота (85).

«Порту» набрал 50 очков и занимает второе место в чемпионате Португалии, отставая на один балл от «Бенфики». «Витория» с 35 очками идет пятой.