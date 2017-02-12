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12 февраля 2017, 1:34 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Филипп Лам: Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачу

Полузащитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал победу своей команды над «Ингольштадтом» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Германии.

«Каждый видел, что на этом поле нам было очень сложно играть в пас. Мы знали, что в этом матче многое будут решать единоборства. “Ингольштадт” часто играл через длинный пас, поэтому нам было важно выигрывать на подборе. В первом тайме мы должны были выходить вперед благодаря Левандовски, а во втором благодаря Томасу. Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачу», — приводит слова Лама официальный сайт «Баварии».

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