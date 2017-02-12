Филипп Лам: Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачу

«Каждый видел, что на этом поле нам было очень сложно играть в пас. Мы знали, что в этом матче многое будут решать единоборства. “Ингольштадт” часто играл через длинный пас, поэтому нам было важно выигрывать на подборе. В первом тайме мы должны были выходить вперед благодаря Левандовски, а во втором благодаря Томасу. Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачу», — приводит слова Лама официальный сайт «Баварии».