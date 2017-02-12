«Реал» выиграл у «Осасуны» в гостевом матче чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. «Реал» выиграл у «Осасуны» со счетом 3:1 в гостевом матче тура чемпионата Испании по футболу.
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В составе «Реала» отличились Криштиану Роналду (24-я минута) Иско (62) и Лукас Васкес (90). Хозяева ответили точным ударом в исполнении Серхио Леона (33).
Лучшей бомбардир «Реала» португалец Роналду забил 14-й гол в чемпионате страны в текущем сезоне.
Королевский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав в 20 матчах 49 очков. «Осасуна», в свою очередь, занимает последнее, 20-е место, на счету команды 10 очков в 22 матчах.
Главные тренеры
|Петар Васильевич
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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