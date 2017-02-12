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12 февраля 2017, 0:57 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Реал» выиграл у «Осасуны» в гостевом матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. «Реал» выиграл у «Осасуны» со счетом 3:1 в гостевом матче тура чемпионата Испании по футболу.

Клуб из Мадрида одержал 15-ю победу в 20 матчах чемпионата страны текущего сезона. Увеличить
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В составе «Реала» отличились Криштиану Роналду (24-я минута) Иско (62) и Лукас Васкес (90). Хозяева ответили точным ударом в исполнении Серхио Леона (33).

Лучшей бомбардир «Реала» португалец Роналду забил 14-й гол в чемпионате страны в текущем сезоне.

Королевский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав в 20 матчах 49 очков. «Осасуна», в свою очередь, занимает последнее, 20-е место, на счету команды 10 очков в 22 матчах.

11.02.2017 22:45 основной раунд: 22-й тур El Sadar Stadium
Осасуна 1:3 Реал
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Петар Васильевич Зинедин Зидан
Голы
33′ Серхио Леон (Х. Фуэнтес) 7
7 Криштиану Роналду (К. Бензема) 24′
22 Франсиско Роман Иско 62′
17 Лукас Васкес (Виейра да Силва Марселу) 90+3′
Составы
Сальваторе Сиригу 25
Санхурху Мате Ойер 6
Никола Вуядинович 22
Алехандро Беренгер 11
Гомес Хайме Ромеро 17
Серхио Леон 7
Эмманюэль Ривьер 12
90+1′ Горан Чаушич 8
15′ Тано Боннин 3
Давид Гарсия 5
10′ 53′ Хуан Рафаэль Фуэнтес 16
Карлос Клерк 21
37′ 61′ Фаусто Тьенса 14
Рауль Лое 24
1 Кейлор Навас
6 Фернандес Иглесиас Начо
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
19 Лука Модрич 28′
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
23 Луис да Силва Данилу 57′
10 Хамес Родригес 61′
9 Карим Бензема 72′
17 Лукас Васкес
22 Франсиско Роман Иско 88′
16 Матео Ковачич
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 12
8 Удары в створ 6
3 Угловые 2
10 Фолы 8
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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