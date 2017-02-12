«Реал» выиграл у «Осасуны» в гостевом матче чемпионата Испании по футболу

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В составе «Реала» отличились Криштиану Роналду (24-я минута) Иско (62) и Лукас Васкес (90). Хозяева ответили точным ударом в исполнении Серхио Леона (33).

Лучшей бомбардир «Реала» португалец Роналду забил 14-й гол в чемпионате страны в текущем сезоне.

Королевский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав в 20 матчах 49 очков. «Осасуна», в свою очередь, занимает последнее, 20-е место, на счету команды 10 очков в 22 матчах.