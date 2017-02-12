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12 февраля 2017, 0:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» первым набрал 2000 очков в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» в матче 25-го тура АПЛ.

Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0.

Благодаря этой победе «МЮ» первым достиг отметки в 2000 очков в АПЛ, которая была основана в 1992 году.

Первая шестерка команд по набранным очкам в эру АПЛ на сегодняшний день выглядит так:

1. «Манчестер Юнайтед» — 2000 очков;

2. «Арсенал» — 1797;

3. «Челси» — 1755;

4. «Ливерпуль» — 1647;

5. «Тоттенхэм Хотспур» — 1411;

6. «Эвертон» — 1303.

Манчестер Юнайтед
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