«Манчестер Юнайтед» первым набрал 2000 очков в АПЛ

Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0.



Благодаря этой победе «МЮ» первым достиг отметки в 2000 очков в АПЛ, которая была основана в 1992 году.



Первая шестерка команд по набранным очкам в эру АПЛ на сегодняшний день выглядит так:



1. «Манчестер Юнайтед» — 2000 очков;



2. «Арсенал» — 1797;



3. «Челси» — 1755;



4. «Ливерпуль» — 1647;



5. «Тоттенхэм Хотспур» — 1411;



6. «Эвертон» — 1303.