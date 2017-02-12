«Манчестер Юнайтед» первым набрал 2000 очков в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» в матче 25-го тура АПЛ.
Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0.
Благодаря этой победе «МЮ» первым достиг отметки в 2000 очков в АПЛ, которая была основана в 1992 году.
Первая шестерка команд по набранным очкам в эру АПЛ на сегодняшний день выглядит так:
1. «Манчестер Юнайтед» — 2000 очков;
2. «Арсенал» — 1797;
3. «Челси» — 1755;
4. «Ливерпуль» — 1647;
5. «Тоттенхэм Хотспур» — 1411;
6. «Эвертон» — 1303.
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