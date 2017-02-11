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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28743171/
11 февраля 2017, 23:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Мбаппе — третий самый молодой игрок, оформивший хет-трик в лиге 1

Нападающий «Монако» Кильян Мбаппе оформил хет-трик в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Метца».

Как сообщает Opta, молодой француз, которому на данный момент 18 лет и 2 месяца, стал третьим самым молодым игроком в лиге, забивавшем три гола в одной встрече. Лидиром по этому показателю является Жереми Менез, который оформил хет-трик в 2005 году в возрасте 17 лет и 5 месяцев.

Мбаппе стал самым молодым бомбардиром в истории «Монако», опередив Анри.
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