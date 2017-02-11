Мбаппе — третий самый молодой игрок, оформивший хет-трик в лиге 1
Нападающий «Монако» Кильян Мбаппе оформил
хет-трик в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Метца».
Как сообщает Opta, молодой француз, которому на данный момент 18 лет и 2 месяца, стал третьим самым молодым игроком в лиге, забивавшем три гола в одной встрече. Лидиром по этому показателю является Жереми Менез, который оформил
Мбаппе стал самым молодым бомбардиром в истории «Монако», опередив Анри.
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