Как сообщает Opta, молодой француз, которому на данный момент 18 лет и 2 месяца, стал третьим самым молодым игроком в лиге, забивавшем три гола в одной встрече. Лидиром по этому показателю является Жереми Менез, который оформил хет-трик в 2005 году в возрасте 17 лет и 5 месяцев.

Мбаппе стал самым молодым бомбардиром в истории «Монако», опередив Анри.