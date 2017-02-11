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11 февраля 2017, 23:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Бэйцзин Гоань» попытается приобрести Палоски

Китайский «Бэйцзин Гоань» нацелился на нападающего «Аталанты» Альберто Палоски.

Как сообщает TMW, 27-летнему форварду поступало предложение из Китая в январе, но он его отклонил. Однако до конца февраля «Бэйцзин Гоань» постарается все же уговорить Палоски на переход. Альтернативой ему является нападающий «Болоньи» Маттиа Дестро.

В нынешнем сезоне Палоски провел всего восемь матчей в серии А.
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