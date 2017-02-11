Также он рассказал подробности инцидента.

— Это было действительно ужасно, — цитирует Sky Sports Тони. — Президент был в синие шарфе, поэтому, возможно, нас ошибочно приняли за постоянных фанатов «Вероны» и не узнали нас. Нас окружали 15 хулиганов, а не фанатов. Они не имели ничего общего с хорошими людьми Авеллино. Они начали пинать машину, разбив окно около которого сидел Маурицио. Один даже бросил стеклянную бутылку в сторону президента, но, к счастью, угодил лишь в живот. Не понимаю, что в умах этих людей. Я был очень напуган. Что на самом деле разочаровывает, так это то, что в 20 метрах от нас были сотрудники полиции, но они ничего не сделали. Футбол должен быть праздником. Эта ситуация — позор.