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11 февраля 2017, 23:28 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Тондела» с Лысцовым уступила «Фейренси», «Эшторил» без Базелюка одолел «Пасуш де Феррейра»

В матче 21-го тура чемпионата Португалии «Эшторил» одолел «Пасуш де Феррейра» — 2:1.

Решающим стал автогол защитника гостей Педру Монтейру. Экс-нападающий ЦСКА россиянин Константин Базелюк остался в запасе хозяев. Его команда поднялась на 15-е место в турнирной таблице.

В другом поединке «Тондела» дома уступила «Фейренси» (0:1). Причем гости завершали встречу в меньшинстве после удаления Флавиу. Воспитанник «Локомотива» Виталий Лысцов вышел на замену у хозяев на 83-й минуте, но помочь избежать поражения не сумел. «Тондела» идет в зоне вылета, занимая 17-ю позицию.

Чемпионат Португалии.

21-й тур.

«Эшторил» — «Пасуш де Феррейра» — 2:1 (2:1).

Голы: Лика, 10 (1:0). Осеи, 30 (1:1). Монтейру, 34 (2:1).

«Тондела» — «Фейренси» — 0:1 (0:0).

Гол: Силва, 82 — с пенальти.

Удаление: Флавиу (Ф), 90.
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