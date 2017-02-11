«Тондела» с Лысцовым уступила «Фейренси», «Эшторил» без Базелюка одолел «Пасуш де Феррейра»
В матче 21-го тура чемпионата Португалии «Эшторил» одолел «Пасуш де Феррейра» — 2:1.
Решающим стал автогол защитника гостей Педру Монтейру.
В другом поединке «Тондела» дома уступила «Фейренси» (0:1). Причем гости завершали встречу в меньшинстве после удаления Флавиу. Воспитанник «Локомотива» Виталий Лысцов вышел на замену у хозяев на 83-й минуте, но помочь избежать поражения не сумел. «Тондела» идет в зоне вылета, занимая 17-ю позицию.
Чемпионат Португалии.
21-й тур.
«Эшторил» — «Пасуш де Феррейра» — 2:1 (2:1).
Голы: Лика, 10 (1:0). Осеи, 30 (1:1). Монтейру, 34 (2:1).
«Тондела» — «Фейренси» — 0:1 (0:0).
Гол: Силва, 82 — с пенальти.
Удаление: Флавиу (Ф), 90.
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