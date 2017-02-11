Творения Мане. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм»

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СВЯТОЙ ГРААЛЬ

Как бы вы себя вели, если бы в десяти стартовых матчах года ваша команда одержала лишь одну победу, да и ту — над клубом из заштатного дивизиона? Стыд, паника, нервное расстройство, страх за свою карьеру — так можно было описать симптомы любого, кто оказался бы на месте Юргена Клоппа. Но не самого Клоппа.

На пресс-конференции перед игрой с «Тоттенхэмом» немец традиционно улыбался. Но на Чеширского кота Клопп не походил. Скорее, это была нервная улыбка, потому что тренер говорил странные вещи: «Я мечтаю, чтобы мы выиграли все 14 оставшихся матчей, — в этот момент кто-то в зале поперхнулся. — Понимаю, как это звучит, но не могу изменить своей мечте. Признаю, что в какой-то момент команда сбилась с курса. Но я знаю, что сделал и знаю, почему это сделал. Чемпионами мы стать уже не можем, но существуют и другие цели. Например, второе место — это сейчас для нас Святой Грааль, за который мы должны бороться».

«Ливерпуль», 18-кратный чемпион Англии, перед стартом тура находился даже не в зоне Лиги чемпионов. А куда более скромный с точки зрения истории «Тоттенхэм» утвердился в качестве главного преследователя «Челси» — если, конечно, у «синих» эти преследователи вообще есть.

ОТСТРАНЕНИЕ THE SUN

На неделе «Ливерпуль» совершил контрольный выстрел в продолжительной войне с журналистами The Sun. В 1980-х, когда произошла трагедия на стадионе «Хиллсборо», британский таблоид опубликовал гадкий репортаж, в котором виноватыми назвали самих погибших. Фанаты «красных» с тех пор принципиально не покупают эту газету, но позиция клуба раньше была не такой жесткой. Теперь же «Ливерпуль» не будет одобрять аккредитации The Sun. Субботний матч был первым, когда журналистов таблоида не было на стадионе. Этот шаг одобрили и сами болельщики, пришедшие на игру с плакатами с перечеркнутой эмблемой газеты. И с надеждой на улучшение игры «Ливерпуля».

«Красные» не стали снова издеваться над своими фанатами и с первых же минут начали играть так, как в лучших матчах сезона. Похоже, Клоппу удалось изобрести машину времени. В 2017 году до этой встречи «Ливерпуль» не победил ни разу, а в прошлом даже создавал видимость борьбы за чемпионство.

В роли Марти Макфлая выступил Мане. Сенегалец, пропустивший из-за Кубка африканских наций значительный отрезок матчей премьер-лиге, наконец-то вернулся. Формально он приехал из Габона еще две недели назад, но в предыдущих матчах за «Ливерпуль» слабо напоминал прежнего себя. «Тоттенхэм» увидел подлинного лидера «красных». Взрывного, но легкого. Жесткого, но изящного.

АФРИКАНСКАЯ ДУША

В «Ливерпуль» будто бы вновь вселили душу. В январе «красные» бегали по полю бесцельно, безыдейно, бессмысленно. Если вообще бегали. Но с первых минут матча с «Тоттенхэмом» команда начала терзать соперника и раздавила его за треть часа. «Красные» верно выбрали наиболее уязвимую точку — центр обороны и высокая линия защиты, которой «шпоры» частенько злоупотребляют. В играх, где «Тоттенхэм» доминирует, этот прием действительно срабатывает, но «Ливерпуль» обхитрить таким образом было сложно.

Сперва Вайналдум проткнул оборону «Тоттенхэма» точно по центру, Мане влетел в освободившееся пространство и вывел «Ливерпуль» вперед. Затем уже сам сенегалец средь бела дня ограбил Дайера и создал момент для Лалланы. Но забить суждено было Мане. Ллорис отбил удар и Лалланы, и Роберту Фирмину, а с трюком африканца справиться не сумел — 2:0.

После второго гола режиссер показал лицо Маурисио Покеттино — таким злым он не выглядел давно. Еще бы, ведь «Тоттенхэм» не проигрывал с 11 декабря. А разгромно — с прошлого сезона. Крупная победа «Ливерпуля» зрела весь первый тайм — «красные» не уставали расчленять вражескую оборону на части, даже когда «Тоттенхэм» перестроился на схему 3−4−2−1. В этом сезоне эта расстановка неоднократно выручала лондонцев, но не сейчас.

«ПРОТИВОПРЕССИНГ» В ДЕЛЕ

В статистику первого получаса было страшно поверить: Мане нанес четыре удара за это время, а весь «Тоттенхэм» целиком — всего два. После перерыва, правда, ситуация чуть выровнялась и однажды «шпоры» даже попали в штангу — пусть и из офсайда.

Показательны и данные об отборах. Атакующая ливерпульская четверка Роберту Фирмину, Мане, Коутинью и Лаллана за тайм попыталась совершить 13 отборов — столько же, сколько вся четверка защитников «Тоттенхэма» вместе взятая. Вот он — знаменитый клопповский «противопрессинг».

Очевидно, что интенсивная игра, которую ставит «Ливерпулю» немец, требует больших сил. Недавно Клоппа спрашивали о том, не считает ли он команду уставшей. Он отрезал: «Нет». Но немец явно лукавил, потому что во вторых таймах спад «красных» можно заметить даже с Биг Бена. Этот матч — не исключение. После перерыва «Тоттенхэм» хотя бы стал свободнее дышать, но этого «шпорам» хватило для создания нескольких голевых моментов.

«Ливерпуль» тоже отвечал, но уже не так энергично, как в первом тайме. «Красным» важно было сохранить добытое до перерыва преимущество, и им это удалось. «Ливерпуль» вернулся. И будет сражаться за Святой Грааль.