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11 февраля 2017, 23:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Почеттино: До перерыва я видел команду, которая не готова биться за чемпионство

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от поражения в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Дубль оформил Садио Мане.

«В первом тайме мы играли ужасно. До перерыва я видел на поле команду, не готовую биться за титул. Нам было трудно соответствовать интенсивности “Ливерпуля”. Они были лучше. Мне не на что жаловаться. Мы по-прежнему опережаем “Ливерпуль”, но сегодня команда не показала, за счет чего так получилось.

Я не сержусь. Если команда играет не так, как хочет тренер, нужно сохранять спокойствие и все хорошенько проанализировать. Во втором тайме “Тоттенхэм” прибавил, но было уже поздно», — сказал Почеттино в эфире BBC Sport.

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