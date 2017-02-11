Почеттино: До перерыва я видел команду, которая не готова биться за чемпионство
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от поражения в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».
Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Дубль оформил Садио Мане.
«В первом тайме мы играли ужасно. До перерыва я видел на поле команду, не готовую биться за титул. Нам было трудно соответствовать интенсивности “Ливерпуля”. Они были лучше. Мне не на что жаловаться. Мы
Я не сержусь. Если команда играет не так, как хочет тренер, нужно сохранять спокойствие и все хорошенько проанализировать. Во втором тайме “Тоттенхэм” прибавил, но было уже поздно», — сказал Почеттино в эфире BBC Sport.
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