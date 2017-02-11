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11 февраля 2017, 23:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клопп: Это была выдающаяся игра в исполнении «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Дубль оформил Садио Мане.

«Именно так мы и должны были играть против “Тоттенхэма”. Надо было ответить на последние неудачи, и всё прошло прекрасно. Это была выдающаяся игра в исполнении “Ливерпуля”: в первом тайме в плане атаки, а во втором — в плане обороны.

Мы могли забить еще. Некоторые футболисты провели просто феноменальную игру. Мы понимаем, что должны пройти через трудности вместе. Хендерсон, Вейналдум и Фирмино проделали огромный объем работы. Боже мой, я не думаю, что видел более мощную игру в исполнении нападающего, ушедшего с поля без голов! Фирмино был очень хорошо готов физически» — цитирует Клоппа BBC.

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