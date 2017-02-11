Клопп: Это была выдающаяся игра в исполнении «Ливерпуля»

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Дубль оформил Садио Мане.



«Именно так мы и должны были играть против “Тоттенхэма”. Надо было ответить на последние неудачи, и всё прошло прекрасно. Это была выдающаяся игра в исполнении “Ливерпуля”: в первом тайме в плане атаки, а во втором — в плане обороны.



Мы могли забить еще. Некоторые футболисты провели просто феноменальную игру. Мы понимаем, что должны пройти через трудности вместе. Хендерсон, Вейналдум и Фирмино проделали огромный объем работы. Боже мой, я не думаю, что видел более мощную игру в исполнении нападающего, ушедшего с поля без голов! Фирмино был очень хорошо готов физически» — цитирует Клоппа BBC.