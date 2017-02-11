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11 февраля 2017, 23:04 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ливерпуль» прервал серию из пяти игр без побед в чемпионате Англии, обыграв «Тоттенхэм»

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

В последний раз до этого команда Юргена Клоппа набирала три очка 31 декабря когда был обыгран Манчестер Сити Увеличить
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Дублем отметился Садио Мане (16-я, 18-я минуты). «Ливерпуль» прервал свою серию из пяти матчей без побед. В последний раз команда Юргена Клоппа набирала три очка 31 декабря, когда был обыгран «Манчестер Сити».

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает четвертое место, набрав 49 очков, «Тоттенхэм» с 50 очками идет вторым.

«Ливерпуль» в следующем туре 27 февраля в гостях сыграет с «Лестером», «Тоттенхэм» днем ранее примет «Сток Сити».

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