«Ливерпуль» прервал серию из пяти игр без побед в чемпионате Англии, обыграв «Тоттенхэм»

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Дублем отметился Садио Мане (16-я, 18-я минуты). «Ливерпуль» прервал свою серию из пяти матчей без побед. В последний раз команда Юргена Клоппа набирала три очка 31 декабря, когда был обыгран «Манчестер Сити».

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает четвертое место, набрав 49 очков, «Тоттенхэм» с 50 очками идет вторым.

«Ливерпуль» в следующем туре 27 февраля в гостях сыграет с «Лестером», «Тоттенхэм» днем ранее примет «Сток Сити».