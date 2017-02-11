«Ливерпуль» прервал серию из пяти игр без побед в чемпионате Англии, обыграв «Тоттенхэм»
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Дублем отметился Садио Мане (16-я, 18-я минуты). «Ливерпуль» прервал свою серию из пяти матчей без побед. В последний раз команда Юргена Клоппа набирала три очка 31 декабря, когда был обыгран «Манчестер Сити».
В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает четвертое место, набрав 49 очков, «Тоттенхэм» с 50 очками идет вторым.
«Ливерпуль» в следующем туре 27 февраля в гостях сыграет с «Лестером», «Тоттенхэм» днем ранее примет «Сток Сити».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter