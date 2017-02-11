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11 февраля 2017, 23:03 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Риццоли объяснил свое решение в спорном эпизоде матча «Ювентус» — «Интер»

Итальянский арбитр Никола Риццоли объяснил свое решение в матче 23-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» (1:0) дать защитнику Джорджо Кьеллини повторить ввести мяч в игру со своей половины поля.

С первой попытки игрок сделал пас на форварда соперника Мауро Икарди, который мог получить очень хорошую возможность для гола. Судья выразил мнение, что нагнетая обстановку, руководство «Интера» старается уменьшить срок дисквалификации Мауро Икарди и Ивана Перишича.

— Не думаю, что речь идет о умении или неумении проигрывать, — приводит Tmw слова Риццоли. — Думаю, что «Интер» старается уменьшить срок дисквалификации своих игроков, и это понятно. Но их способы можно подвергнуть критике как и работу арбитра.

В момент исполнения свободного удара Кьеллини мяч не был неподвижным, поэтому игра была возобновлена некорректно. Поэтому я попросил повторить ввод мяча в игру.

— Но ведь у Икарди был стопроцентный момент для гола.

— Для момента необходимо, чтобы мяч находится в игре. Этот разговор не имеет смысла. Впрочем, это неотъемлемая часть итальянского футбола.

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Дисквалификация Перишича сокращена до одного матча, Икарди пропустит две игры

Дисциплинарный комитет федерации футбола Италии частично удовлетворил апелляцию «Интера» на дисквалификацию своих футболистов Мауро Икарди и Ивана Перишича. Ранее игроки были дисквалифицированы на два матча Серии А за неспортивное поведение во время игры 23-го тура чемпионата против «Ювентуса» (0:1).
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