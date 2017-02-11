«Шальке» на своём поле обыграл «Герту»
В матче 20-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» принимал на своём поле «Герту».
Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе гельзенкирхенской команды забитые мячи на свой счёт записали Гвидо Бургшталлер и Леон Горецка, отличившиеся на 41-й и 62-й минутах соответственно.
«Герта» (33 очка) находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке» (25) делит 11-ю строчку с «Майнцом».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter