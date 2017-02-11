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11 февраля 2017, 23:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шальке» на своём поле обыграл «Герту»

В матче 20-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» принимал на своём поле «Герту».

Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе гельзенкирхенской команды забитые мячи на свой счёт записали Гвидо Бургшталлер и Леон Горецка, отличившиеся на 41-й и 62-й минутах соответственно.

«Герта» (33 очка) находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке» (25) делит 11-ю строчку с «Майнцом».

Шальке-04
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