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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28742876/
11 февраля 2017, 22:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Арвеладзе в «Маккаби» сменил экс-тренер сборной Анголы

«Маккаби» из Тель-Авива назначил новым главным тренером 49-летнего Лито Видигала, работавшего в нынешнем сезоне с португальской «Арукой», а в прошлом тренировавшего сборную Анголы.

Видигал, имеющий португальское и ангольское гражданство, заключил с израильским клубом контракт на полтора года. Он заменит на этом посту грузинского специалиста Шоту Арвеладзе, уволенного в начале января. (Эли ШВИДЛЕР).
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