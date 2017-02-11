Арвеладзе в «Маккаби» сменил экс-тренер сборной Анголы
«Маккаби» из
Тель-Авива назначил новым главным тренером 49-летнего Лито Видигала, работавшего в нынешнем сезоне с португальской «Арукой», а в прошлом тренировавшего сборную Анголы.
Видигал, имеющий португальское и ангольское гражданство, заключил с израильским клубом контракт на полтора года. Он заменит на этом посту грузинского специалиста Шоту Арвеладзе, уволенного в начале января. (Эли ШВИДЛЕР).
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