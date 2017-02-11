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11 февраля 2017, 22:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Адуриса на 89-й минуте принёс «Атлетику» волевую победу над «Депортиво»

«Атлетик» вырвал победу у «Депортиво» в матче 22-го тура испанской Примеры.

Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 2:1. «Депортиво» не смог победить в пятом матче турнира подряд.

На 42-й минуте Эмре Чолак вывел «Депортиво» вперед. В середине второго тайма Икер Муньяин провел ответный мяч. На 89-й минуте победный гол забил Ариц Адурис.

«Атлетик», набравший 35 очков, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Депортиво» (19 баллов) находится на 16-й строчке.

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