Гол Адуриса на 89-й минуте принёс «Атлетику» волевую победу над «Депортиво»

Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 2:1. «Депортиво» не смог победить в пятом матче турнира подряд.



На 42-й минуте Эмре Чолак вывел «Депортиво» вперед. В середине второго тайма Икер Муньяин провел ответный мяч. На 89-й минуте победный гол забил Ариц Адурис.



«Атлетик», набравший 35 очков, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Депортиво» (19 баллов) находится на 16-й строчке.