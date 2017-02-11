АНГЛИЯ

ГАНДБОЛ САНЧЕСА И ВДОХНОВЕНИЕ МАРСЬЯЛЯ

«Арсенал» — «Халл» — 2:0 (Алексис Санчес, 34, 90+3, с пенальти).

«Тигры» в последнее время поставили сенсации на поток, дважды в разных турнирах выстояв в противостояниях с «МЮ» и обыграв «Ливерпуль», а защищающий их ворота экс-голкипер «Локомотива» Якупович вышел в лидеры чемпионата по проценту отраженных ударов. Однако в составе «канониров» есть классный укротитель в лице Алексиса Санчеса. Вновь выдвинутый на острие атаки чилиец в последних четырех матчах забил «Халлу» семь раз, да только его первый субботний гол получился скандальным: мяч отлетел в сетку от руки форварда, однако ни Марк Клаттенбург, ни его помощник нарушения не разглядели. Послематчевые извинения рефери и остроумные мемы вряд ли утешат безуспешно протестовавших гостей.

Лучше зрение у арбитра оказалось на исходе компенсированного времени, когда он увидел, как летевший в ворота мяч остановил рукой Клукас. Защитник досрочно отправился в раздевалку и не увидел уже полностью легитимный 17-й в чемпионате гол Санчеса, позволивший тому возглавить гонку бомбардиров. Только после этого сидевший на трибуне Арсен Венгер смог облегченно вздохнуть, ведь «Халл» регулярно напрягал оборону лондонцев, и в одном эпизоде лишь реакция Чеха не позволила отличиться нашему старому знакомому Ньяссу.

«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» — 2:0 (Мата, 32. Марсьяль, 60).

Не дождавшись подарка от уставшего оступаться «Арсенала», «МЮ» как минимум на несколько часов сместил с пятого места игравший в последнем матче субботы «Ливерпуль». Главной для «красных дьяволов» проблемой стал голкипер гостей Гомес, выдавший вдохновенную игру в за четыре дня до собственного 36-летия. Бразилец в потрясающих бросках останавливал удары Погба и останавливал атаку Ибрагимовича из пределов вратарской. Златан даже попытался поразить цель пяткой, но не попал по мячу, что лишь пошло на пользу не имевшему права промахнуться Мате. Ассистировавший ему Марсьяль почти догнал в списке лучших распасовщиков команды Руни (4 и 5 передач) и поззднее приплюсовал к пасу гол. У еще недавно критикуемого всеми француза было несколько вариантов развития атаки, и он сделал удивившее вратаря решение, аккуратно катнув мяч в ближний угол. Команда Жозе Моуринью не проигрывает уже 16 матчей и вошла в историю премьер-лиги, став первой, кому с момента учреждения турнира удалось набрать 2000 очков.

ГЕРМАНИЯ

ВЕЗУЧАЯ «БАВАРИЯ», БЕСПОМОЩНЫЕ ДОРТМУНД И ЛЕЙПЦИГ

В субботу параллельно играли три лучших на данный момент команды бундеслиги, и выиграть ценой невероятных усилий сумел только действующий чемпион.

«Ингольштадт» — «Бавария» — 0:2 (Видаль, 90. Роббен, 90+2).

Мюнхенцы, в этом году побеждавшие строго с перевесом в один мяч, наконец-то выиграли чуть крупнее, однако по факту победа над 17-й командой чемпионата получилась куда более нервной, чем все предыдущие. Команда Карло Анчелотти за время новогодних каникул словно не отдохнула, став академичной и предсказуемой. Результат лидеру приносит исключительно мастерство, а в данном случае еще и ошибки соперника. В концовке хозяева выпустили дополнительного защитника, что порой только портит стройную систему. Вот и на этот раз при подаче Мюллера Видаля оставили в гордом одиночестве прямо напротив ворот, после чего превзошедший свой прошлогодний результат Роббен (8 голов против 7) добил обескураженного соперника. Получился отличный подарок юбилярам — проведшему за «Баварию» 100-ю «сухую» игру в бунеслиге Нойеру и Хаби Алонсо, который сыграл 800-й матч в своей профессиональной карьере.

«Дармштадт» — «Боруссия» Д — 2:1 (Бойд, 21. Чолак, 67 — Рафаэл Геррейру, 44).

«Шмели» после кубкового сражения с «Гертой» выставили столь юный состав, что у игроков скромного «Дармштадта» в сумме набралось больше сыгранных в бундеслиге матчей — 865 против 822. Не побеждавшие на протяжении 11 матчей хозяева и по игре смотрелись предпочтительнее, после удивительного спасения Бюрки и попадания в штангу с третьей попытки все же открывшие счет. Слабым звеном в схеме с тремя центральными защитниками выглядел 18-летний дебютант «Боруссии» Бурнич, но его до перерыва выручили более опытные партнеры. И если Ройс со штрафного попал в перекладину, то Геррейру после красивой комбинации эффектно пробил с полулета. Но опять же через зону Бурнича прошла решающая атака, после которой угадавший с заменой Торстен Фрингс выбежал праздновать гол на поле вместе со своими подопечными. А как сдержать эмоции, когда твоя команда забивает фавориту больше, чем за девять предыдущих туров?! Команда же Томаса Тухеля опустилась на четвертое место и рискует этим не ограничиться.

«РБ Лейпциг» — «Гамбург» — 0:3 (Пападопулос, 18. Уоллас, 24. Хант, 90+3).

«Быки» снова столкнулись с проблемами, причем героем «Гамбурга» становится тот, от кого этого не ждали. Арендуя у «Байера» Пападопулоса, «северяне» хотели укрепить оборону, а получили бомбардира. В прошлом туре грек забил победный мяч родному Леверкузену, после чего отличися и в Лейпциге. С непосредственными обязанностями Пападопулос и его партнеры также справлялись на «отлично», ни разу в первом тайме не позволив хояевам попасть в створ ворот. Ничего подобного с «Лейпцигом» прежде не случалось. Кроме того, в текущем сезоне он прежде не пропускал дома больше одного гола. Тут же получил сразу три, причем три голевых передачи сделал один футболист — Николай Мюллер. В компенсированное время он помог Ханту забить 50-й мяч в бундеслиге, а «Баварии» — увеличить отрыв от ближайшего преследователя уже до семи очков.

ИСПАНИЯ

СУАРЕС КАК ЛУИС ЭНРИКЕ, НЕЙМАР КРУЧЕ РОНАЛДИНЬЮ

«Алавес» — «Барселона» — 0:6 (Луис Суарес, 36, 67. Неймар, 40. Месси, 59. Алексис, 63, в свои ворота. Ракитич, 65).

На стадионе «Мендисорроса», где каталонцы не забивали с 2001 года (тогда отличился Овермарс), состоялась репетиция майского финала Кубка Испании. В нем, правда, не сыграет заработавший дисквалификацию Луис Суарес, своей феноменальной игрой фактически обеспечивший сегодняшний результат. Для начала он открыл счет, воспользовавшийсь сильным прострелом Видаля. «Алавес» же стал 23-й командой, чьи ворота уругваец поражал в ла лиге, и для полной коллекции лучшему бомбардиру чемпионата не хватает только скальпа «Малаги», с которой «Барсе» предстоит сыграть в апреле.

Затем Суарес помог отличиться Неймару, который в этом сезоне забивает в испанском чемпионате исключительно на чужих стадионах и с 95 точными ударами обошел в рейтинге клубный бомбардиров легендарного соотечественника Роналдинью. Новый бразильский ориентир — отличившийся 136 раз Ривалду. Ну, а без помощи Суареса обошелся только Месси, самостоятельно обокравший защитника и попавший вратарю в «домик», после чего уругвайское шоу продолжилось. Увенчавшаяся автоголом Алексиса атака началась с потрясающей передачи барселонской «девятки» на ход Месси. Ракитичу Суарес оставил мяч под удар. Результативное же добивание позволило герою вечера превзойти Луисом Энрике: теперь у главного тренера и одного из его лучших игроков по 109 голов за «Барселону»! Месть за проигрыш в первом круге на «Камп Ноу» получилась жестокой, ведь шесть голов дома «Алавесу» не забивали с 1953 года, однако праздник каталонцам безнадежно испорили Тео Эрнандес, нанесший жуткую травму Видалю.

ЦИФРЫ ДНЯ

3-й сезон подряд преодолевает отметку в 20 забитых мячей в чемпионате Франции нападающий «Лиона» Александр Ляказетт. В прошлый раз подобное удавалось форварду «ПСЖ» Педро Паулете (2003 год), а до него — Жану-Пьеру Папену (1992).

30 матчей в национальных турнирах этого сезона составляет беспроигрышная серия «Селтика». На этом отрезке команда Брендана Роджерса лишь раз сыграла вничью и забила 91 мяч.

250 матчей провел за «Байер» голкипер Бернд Лено.

2500-й мяч в бундеслиге пропустил «Айнтрахт». Ранее эту отметку пересекли «Вердер», «Гамбург» и «Штутгарт».