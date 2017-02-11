«Астана». На пороге новых свершений

Самые большие надежды в плане удачных выступлений на международной арене казахстанские любители футбола традиционно возлагают на чемпиона страны трех последних лет «Астану». И по праву — столичная дружина проявила себя в последние сезоны крепким еврокубковым бойцом, способным создать проблемы на поле многим вполне уважаемым на континентальном уровне оппонентам. Причем, как хорошо известно нашим болельщикам, в минувшем сезоне «Астана» оказалась в весьма незавидной ситуации, будучи наказанной за несоблюдение, по мнению УЕФА, норм установленного этой организацией финансового fair play. Причем, по большому счету, поплатился тут наш чемпион за нюансы, присущие практически всему казахстанскому футболу, — по правилам УЕФА, средства, поступающие ФК «Астана» от генерального спонсора Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», спонсорской помощью не являются, так как финансирование в данном случае идет из одного источника, который в данном случае выглядит как учредитель ФК. По похожим причинам европейскими футбольными властями наказывались ранее клубы Турции, Хорватии, Израиля, Польши, России, где ситуация была схожей. Из-за этой разницы во взглядах на данный вопрос столичный клуб, как известно, был ограничен в своей трансферной деятельности. В связи с чем, собственно, и не смог провести полноценную селекционную работу по укреплению своего состава в преддверие старта в еврокубковом сезоне-2016/2017.



Но все плохое (как и все хорошее, впрочем, тоже…) имеет свойство заканчиваться. Как сообщал относительно ситуации с казахстанским клубом в мае прошлого года официальный сайт УЕФА, «ограничения будут сняты, начиная с сезона 2017/18, если клуб выполнит оперативные и финансовые условия, оговоренные с Инстанцией УЕФА по финансовому контролю клубов». Грядущей весной должно состояться заседание соответствующего департамента УЕФА, на котором будут рассмотрены финансовые результаты «Астаны», и, в зависимости от них, примется решение. Если все окажется в порядке, то ограничения, наложенные на казахстанского чемпиона, летом этого года будут сняты. При подобном раскладе к старту еврокубкового сезона-2017/2018 дружина из столицы нашего государства сможет рассчитывать на солидное усиление своего состава.



Впрочем, и при всех действующих на данный момент ограничениях сильнейший клуб страны продолжает проводить большую работу по привлечению в свои ряды возможных кандидатов, чей приход в клуб не подпадает под действие санкций УЕФА, — речь о свободных агентах. Тут, в частности, можно отметить приобретение забивного форварда национальной сборной Албании Аздрена Лулаку, который вполне подтверждает свой статус в контрольных поединках «Астаны» в это межсезонье. Интересным вариантом представляется и приход белорусского работяги-опорника Ивана Маевского. Не затерялся в Премьер-Лиге чемпионата России в составе «Анжи» — в еврокубковых матчах, думается, будет иметь еще больше шансов заявить о себе. Ну, а блеснувшего в прошлом сезоне результативностью на уровне чемпионата Казахстана Романа Муртазаева отечественным любителям футбола, думается, представлять никакой нужды и вовсе нет.



Отпуская сейчас некоторых своих футболистов в аренду, столичный клуб будет иметь возможность вернуть тех из них, кого посчитает необходимым, к началу своего нового еврокубкового похода. Который, как верится уже сейчас, у «Астаны» должен получиться не менее ярким, чем два предыдущих.

Конечно, это будет уже несколько иная «Астана» — не та, что в 2016 году и, тем более, не та, что в 2015-м. Но на что были способны те команды, мы прекрасно знаем, а чего в состоянии окажется добиться обновленная столичная дружина — пока еще, по большому счету, загадка. Стагнация убивает конкурентоспособность, а Станимир Стоилов на подобные условия точно не согласен. Так что — вперед и с песней.