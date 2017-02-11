Жозе Моуринью: 16 матчей без поражений были бы идеальными, если бы не две-три ничьи дома
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 25-го тура
премьер-лиги с «Уотфордом» (2:0) на «Олд Траффорд».
«Нам была нужна победа. 16 матчей без поражений — это удивительный результат. Он был бы идеальным, если бы не
Мы не та команда, которая забивает много голов, поэтому для нас важно играть «на ноль». Я очень рад выступлением. Мы показывали яркий футбол в течение 10−15 голов, так что все шло к забитому мячу.
Я очень рад, что «Ливеруль» и «Тоттенхэм» играют между собой, потому что
Напомним, голы в ворота «Уотфорда» забили испанец Хуан Мата и француз Антони Марсьяль.
«Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и поднялся на пятое место, опередив «Ливерпуль», который также в субботу сыграет с «Тоттенхэмом».
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