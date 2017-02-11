Жозе Моуринью: 16 матчей без поражений были бы идеальными, если бы не две-три ничьи дома

«Нам была нужна победа. 16 матчей без поражений — это удивительный результат. Он был бы идеальным, если бы не две-три домашние ничьи. Матч получился трудным, но мы одержали важную победу.

Мы не та команда, которая забивает много голов, поэтому для нас важно играть «на ноль». Я очень рад выступлением. Мы показывали яркий футбол в течение 10−15 голов, так что все шло к забитому мячу.

Я очень рад, что «Ливеруль» и «Тоттенхэм» играют между собой, потому что кто-то из них потеряет очки, — приводит BBC слова Моуринью.

Напомним, голы в ворота «Уотфорда» забили испанец Хуан Мата и француз Антони Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и поднялся на пятое место, опередив «Ливерпуль», который также в субботу сыграет с «Тоттенхэмом».