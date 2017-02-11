Билич: Я уважаю судью Оливера, но больше не могу сдерживаться

«Мы играли фантастически. Пропустили быстрый гол, но потом взяли себя в руки и владели инициативой, вели игру. Во втором тайме преимущество команды стало особенно заметным. Хочу сказать, что судьям тяжело следить за игрой в таком темпе, но именно мы оказываемся жертвами всех ошибок, которых сегодня было предостаточно.



Можно жить с одной ошибкой, с двумя, но сегодня их было чересчур много. Я уважаю Майкла Оливера и он знает это, но сегодня… Последние несколько лет я постоянно себя успокаивал, но больше я не могу сдерживаться. Это ужасное ощущение. Судейство — ничего личного! — было ужасным. Я не разговаривал с Оливером, какой в этом смысл?», — цитирует Билича BBC.