«Лион» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции
«Лион» проиграл «Генгаму» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Встреча проходила в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Генгам» прервал серию из трёх поражений в чемпионате Франции подряд. На гол Александра Ляказетта хозяева ответили точными ударами Мустафы Диалло и Николя Бенезе.
«Лион», набрав 40 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции и имеет игру в запасе. «Генгам» находится на восьмой строчке, имея в активе 34 балла.
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