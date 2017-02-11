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11 февраля 2017, 21:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лион» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции

«Лион» проиграл «Генгаму» в матче 25-го тура французской Лиги 1.

Встреча проходила в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Генгам» прервал серию из трёх поражений в чемпионате Франции подряд. На гол Александра Ляказетта хозяева ответили точными ударами Мустафы Диалло и Николя Бенезе.

«Лион», набрав 40 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции и имеет игру в запасе. «Генгам» находится на восьмой строчке, имея в активе 34 балла.

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