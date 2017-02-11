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11 февраля 2017, 21:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Краснодара» «Фенербахче» упустил победу над «Бурсаспором»

Соперник «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» упустил победу над «Бурсаспором» в матче 20-го тура чемпионата Турции.

Встреча проходила в Бурсе на стадионе «Тимса-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В середине первого тайма Мусса Сов, реализовав пенальти, вывел гостей вперёд. На 43-й минуте «Бурсаспор» остался в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Бобан Йович. В концовке игры Пабло Баталья с пенальти сравнял счёт.

«Фенербахче» (36 очков) занимает 4-е место, отставая от лидирующего «Бешикташа» на 8 баллов. «Бурсаспор» (28) идёт седьмым.

Фенербахче
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