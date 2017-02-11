Соперник «Краснодара» «Фенербахче» упустил победу над «Бурсаспором»

Встреча проходила в Бурсе на стадионе «Тимса-Арена» и завершилась со счётом 1:1.



В середине первого тайма Мусса Сов, реализовав пенальти, вывел гостей вперёд. На 43-й минуте «Бурсаспор» остался в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Бобан Йович. В концовке игры Пабло Баталья с пенальти сравнял счёт.



«Фенербахче» (36 очков) занимает 4-е место, отставая от лидирующего «Бешикташа» на 8 баллов. «Бурсаспор» (28) идёт седьмым.