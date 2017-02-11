Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28742319/
11 февраля 2017, 20:48 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Алеиш Видаль получил серьезную травму в матче с «Алавесом»

В концовке матча 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (6:0) серьезную травму получил защитник «Барселоны» Алеиш Видаль. Он покинул поле на носилках.

К этому моменту все замены «Барселона» уже сделала, поэтому команда доигрывала матч вдесятером. Пока неизвестно, каким будет срок восстановления футболиста после этой травмы.

В текущем сезоне 27-летний Алеиш Видаль провел 12 матчей за «Барелону» и забил два мяча при пяти голевых передачах.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
9 февраля

Самое скандальное видео недели! Шипулин и Логинов не пожали руки Фуркаду

Хоккеист СКА разбил в кровь лицо юной болельщице «Спартака» (Видео)

Как тренировался главный индеец СССР Гойко Митич и где он сейчас