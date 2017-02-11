Алеиш Видаль получил серьезную травму в матче с «Алавесом»

К этому моменту все замены «Барселона» уже сделала, поэтому команда доигрывала матч вдесятером. Пока неизвестно, каким будет срок восстановления футболиста после этой травмы.

В текущем сезоне 27-летний Алеиш Видаль провел 12 матчей за «Барелону» и забил два мяча при пяти голевых передачах.