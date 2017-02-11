Алеиш Видаль получил серьезную травму в матче с «Алавесом»
В концовке матча 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (6:0) серьезную травму получил защитник «Барселоны» Алеиш Видаль. Он покинул поле на носилках.
К этому моменту все замены «Барселона» уже сделала, поэтому команда доигрывала матч вдесятером. Пока неизвестно, каким будет срок восстановления футболиста после этой травмы.
В текущем сезоне 27-летний Алеиш Видаль провел 12 матчей за «Барелону» и забил два мяча при пяти голевых передачах.
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