Неймар обошёл Роналдиньо по количеству голов за «Барселону»

Таким образом, Неймар по числу забитых мячей обошёл легендарного полузащитника клуба, соотечественника Роналдиньо, на счету которого 94 гола в футболке сине-гранатовых в период выступлений с 2003 по 2008 год.



Неймар перешёл в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании на счету 24-летнего форварда шесть мячей и семь голевых передач в 18 матчах.

