Неймар обошёл Роналдиньо по количеству голов за «Барселону»
Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар отличился в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании, записав на свой счёт 95-й гол в составе каталонской команды.
Таким образом, Неймар по числу забитых мячей обошёл легендарного полузащитника клуба, соотечественника Роналдиньо, на счету которого 94 гола в футболке
Неймар перешёл в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании на счету 24-летнего форварда шесть мячей и семь голевых передач в 18 матчах.
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