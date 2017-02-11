«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Уотфорда» и вышел на пятое место в АПЛ

Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0. «Уотфорд» потерпел первое поражение за последние пять матчей турнира.



На 32-й минуте Генрих Мхитарян разыграл стеночку с Хуаном Матой и подключил слева Антони Марсьяля, от которого последовал прострел на ближнюю штангу. Златан Ибрагимович пропустил мяч, а Мата отправил его в ворота.



На исходе часа игры Мхитарян сыграл на Ибрагимовича, Златан в касание подправил мяч на край штрафной на Марсьяля, тот сместился к краю вратарской и из-под защитника расстрелял ближний угол ворот.



«МЮ» (48 очков) вышел на пятое место в таблице и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на один балл, сыграв на матч больше. «Уотфорд» (30) идёт 12-м.