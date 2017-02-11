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11 февраля 2017, 20:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Уотфорда» и вышел на пятое место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» в матче 25-го тура АПЛ.

Манчестер Юнайтед победил <span class=error>Уотфорд</span> в матче 25-го тура <span class=error>АПЛ</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0. «Уотфорд» потерпел первое поражение за последние пять матчей турнира.

На 32-й минуте Генрих Мхитарян разыграл стеночку с Хуаном Матой и подключил слева Антони Марсьяля, от которого последовал прострел на ближнюю штангу. Златан Ибрагимович пропустил мяч, а Мата отправил его в ворота.

На исходе часа игры Мхитарян сыграл на Ибрагимовича, Златан в касание подправил мяч на край штрафной на Марсьяля, тот сместился к краю вратарской и из-под защитника расстрелял ближний угол ворот.

«МЮ» (48 очков) вышел на пятое место в таблице и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на один балл, сыграв на матч больше. «Уотфорд» (30) идёт 12-м.

11.02.2017 18:00 основной раунд: 25-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 2:0 Уотфорд
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Вальтер Маццарри
Голы
32′ Хуан Мануэль Мата (А. Марсьяль) 8
60′ Антони Марсьяль (З. Ибрагимович) 11
Составы
Давид де Хеа 1
90+2′ Антонио Валенсия 25
Дэйли Блинд 17
Эрик Байи 3
Крис Смоллинг 12
Златан Ибрагимович 9
Поль Погба 6
Андер Агуэра Эррера 21
72′ Хуан Мануэль Мата 8
Маруан Феллаини 27
81′ Антони Марсьяль 11
Маркус Рэшфорд 19
89′ Генрих Мхитарян 22
Джесси Лингард 14
1 Эурелиу Гомес
25 Хосе Холевас
4 Юнес Кабуль
5 Себастьян Предль
21 М`Бей Ньянг
8 Том Клеверли
29 Этьенн Капуэ
9 Трой Дини
3 Мигель Бритос 45′
22 Дарил Янмат
15 Крейг Каткарт 83′
10 Айзек Саксесс
20 Мауро Сарате 74′
33 Стефано Окака Чука
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 9
11 Удары в створ 3
5 Угловые 1
10 Фолы 12
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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