«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Уотфорда» и вышел на пятое место в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» в матче 25-го тура АПЛ.
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Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:0. «Уотфорд» потерпел первое поражение за последние пять матчей турнира.
На 32-й минуте Генрих Мхитарян разыграл стеночку с Хуаном Матой и подключил слева Антони Марсьяля, от которого последовал прострел на ближнюю штангу. Златан Ибрагимович пропустил мяч, а Мата отправил его в ворота.
На исходе часа игры Мхитарян сыграл на Ибрагимовича, Златан в касание подправил мяч на край штрафной на Марсьяля, тот сместился к краю вратарской и
«МЮ» (48 очков) вышел на пятое место в таблице и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на один балл, сыграв на матч больше. «Уотфорд» (30) идёт 12-м.
|11.02.2017 18:00
|основной раунд: 25-й тур
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Уотфорд
|Первый тайм: 1:0
|Жозе Моуринью
|Вальтер Маццарри
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|9
|11
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Роберт Мэдли (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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