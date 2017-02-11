Дубль Габбьядини помог «Саутгемптону» разгромить «Сандерленд»

Встреча проходила в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.



На 30-й минуте Маноло Габбьядини открыл счет, в конце первого тайма итальянец оформил дубль. На 89-й минуте Джейсон Денайер забил в свои ворота, а в компенсированное время отличился Шейн Лонг.



В других матчах «Вест Хэм Юнайтед» упустил победу над «Вест Бромвич Альбион» (2:2), «Мидлсбро» и «Эвертон» сыграли вничью (0:0), а «Сток Сити» одержал минимальную победу над «Кристал Пэлас».