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11 февраля 2017, 20:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Габбьядини помог «Саутгемптону» разгромить «Сандерленд»

«Саутгемптон» выиграл у «Сандерленда» в матче 25-го тура АПЛ.

Встреча проходила в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

На 30-й минуте Маноло Габбьядини открыл счет, в конце первого тайма итальянец оформил дубль. На 89-й минуте Джейсон Денайер забил в свои ворота, а в компенсированное время отличился Шейн Лонг.

В других матчах «Вест Хэм Юнайтед» упустил победу над «Вест Бромвич Альбион» (2:2), «Мидлсбро» и «Эвертон» сыграли вничью (0:0), а «Сток Сити» одержал минимальную победу над «Кристал Пэлас».

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