«Барселона» разгромила «Алавес», забив шесть безответных мячей
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал на своём поле «Барселону».
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Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» и завершилась победой гостей со счётом 6:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Неймар, Лионель Месси, Иван Ракитич, дубль оформил Луис Суарес, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Алавеса» Алексис Руано.
«Барселона» (48 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая на два балла «Реал», у которого три матча в запасе. «Алавес» (27) находится на 12-й строчке.
Отметим, что «Барселона» и «Алавес» 27 мая разыграют финал Кубка Испании.
Главные тренеры
|Маурисио Пеллегрино
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|21
|4
|Удары в створ
|9
|3
|Угловые
|9
|16
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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