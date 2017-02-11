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11 февраля 2017, 20:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» разгромила «Алавес», забив шесть безответных мячей

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал на своём поле «Барселону».

В матче 22-го тура чемпионата Испании <span class=error>Алавес</span> принимал на своём поле Барселону. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» и завершилась победой гостей со счётом 6:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Неймар, Лионель Месси, Иван Ракитич, дубль оформил Луис Суарес, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Алавеса» Алексис Руано.

«Барселона» (48 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая на два балла «Реал», у которого три матча в запасе. «Алавес» (27) находится на 12-й строчке.

Отметим, что «Барселона» и «Алавес» 27 мая разыграют финал Кубка Испании.

11.02.2017 18:15 основной раунд: 22-й тур Mendizorroza
Алавес 0:6 Барселона
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Энрике Луис
Голы
9 Луис Суарес (П. Алейш Видаль) 37′
11 да Силва Сантос Неймар (Л. Суарес) 40′
10 Лионель Месси 59′
4 Руано Дельгадо Алексис 63′
4 Иван Ракитич (Л. Суарес) 65′
9 Луис Суарес 67′
Составы
Мартин Карлос Вигарай 22
Фернандо Флорес Пачеко 1
Руано Дельгадо Алексис 4
90+3′ Виктор Сиснерос Лагуардия 5
Рубен Собрино 7
Кристиан Сантос 9
Маркос Льоренте 6
Даниель Торрес 16
87′ Тео Эрнандес 15
Карнеро Рауль Гарсия 3
57′ Александр Катаи 25
Оскар Ромеро 10
45′ Ненад Крстичич 23
Франсиско Фемения Кико 21
1 Марк-Андре тер Штеген
22 Парреу Алейш Видаль
19 Люка Динь
24 Жереми Матье
4 Иван Ракитич 61′
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
11 да Силва Сантос Неймар
23 Самюэль Юмтити 66′ 6′
18 Жорди Альба
21 Андре Гомиш 72′
20 Серхи Роберто
5 Серхио Бускетс 64′ 59′
8 Андрес Иньеста
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 21
4 Удары в створ 9
3 Угловые 9
16 Фолы 9
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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