«Барселона» разгромила «Алавес», забив шесть безответных мячей

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Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» и завершилась победой гостей со счётом 6:0.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Неймар, Лионель Месси, Иван Ракитич, дубль оформил Луис Суарес, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Алавеса» Алексис Руано.



«Барселона» (48 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая на два балла «Реал», у которого три матча в запасе. «Алавес» (27) находится на 12-й строчке.



Отметим, что «Барселона» и «Алавес» 27 мая разыграют финал Кубка Испании.