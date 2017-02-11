«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 25-го тура чемпионата Англии.
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«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Милнер, Хендерсон, Лейва, Лаллана, Вейналдум, Коутиньо, Фирмино, Мане.
«Тоттенхэм»: Льорис, Уолкер, Дэвис, Алдервейрелд, Ваньяма, Дайер, Эриксен, Дембеле, Алли, Кейн, Сон.
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