Максимович и Кабананга прибыли в расположение «Астаны»

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Напомним, Максимович уже подписал контракт с испанской «Валенсией» и пробудет в «Астане» до мая, Кабананга же только вернулся с Кубка африканских наций, где стал лучшим бомбардиром турнира.