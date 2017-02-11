Максимович и Кабананга прибыли в расположение «Астаны»
Как сообщает официальная страница ФК «Астана» ВКонтакте, сербский полузащитник Неманья Максимович и конголезский нападающий Жуниор Кабананга находятся на УСТ команды в турецкой Анталье.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, Максимович уже подписал контракт с испанской «Валенсией» и пробудет в «Астане» до мая, Кабананга же только вернулся с Кубка африканских наций, где стал лучшим бомбардиром турнира.
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