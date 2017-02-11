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11 февраля 2017, 20:16 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Максимович и Кабананга прибыли в расположение «Астаны»

Как сообщает официальная страница ФК «Астана» ВКонтакте, сербский полузащитник Неманья Максимович и конголезский нападающий Жуниор Кабананга находятся на УСТ команды в турецкой Анталье.

Как сообщает официальная страница ФК <span class=error>Астана</span> <span class=error>ВКонтакте</span> сербский полузащитник <span class=error>Неманья</span> Максимович и конголезский нападающий <span class=error>Жуниор</span> <span class=error>Кабананга</span> находятся на УСТ команды в турецкой <span class=error>Анталье</span>. Увеличить
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Напомним, Максимович уже подписал контракт с испанской «Валенсией» и пробудет в «Астане» до мая, Кабананга же только вернулся с Кубка африканских наций, где стал лучшим бомбардиром турнира.

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