«Бавария» победила «Ингольштадт» и увеличила отрыв от «РБ Лейпциг» до семи очков

Встреча проходила в Ингольштадте на стадионе «Ауди Шпортпарк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



«Бавария» продлила беспроигрышную серию в турнире до девяти матчей. На 90-й минуте забил Артуро Видаль, а в компенсированное время отличился Арьен Роббен.



«Бавария» (49 очков) занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на семь баллов. «Ингольштадт» (15) идет 17-м.