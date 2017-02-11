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11 февраля 2017, 20:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» победила «Ингольштадт» и увеличила отрыв от «РБ Лейпциг» до семи очков

«Ингольштадт» проиграл «Баварии» в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча проходила в Ингольштадте на стадионе «Ауди Шпортпарк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Бавария» продлила беспроигрышную серию в турнире до девяти матчей. На 90-й минуте забил Артуро Видаль, а в компенсированное время отличился Арьен Роббен.

«Бавария» (49 очков) занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на семь баллов. «Ингольштадт» (15) идет 17-м.

Бавария
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