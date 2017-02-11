«Боруссия» Д проиграла «Дармштадту», «Гамбург» разгромил «РБ Лейпциг»
В матче 20-го тура чемпионата Германии «Дармштадт 98» на своём поле обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:1.
В составе хозяев забитые мячи на свой счёт записали Терренс Бойд и
«Гамбург» на выезде неожиданно разгромил «РБ Лейпциг», отправив в ворота хозяев три безответных мяча. Точными ударами отметились Кириакос Пападопулос, Уолес Соуза и Аарон Хант.
В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Байер» на своём поле разгромил «Айнтрахт» (3:0), а мёнхенгладбахская «Боруссия» на выезде оказалась сильнее «Вердера» (1:0).
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