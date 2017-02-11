«Боруссия» Д проиграла «Дармштадту», «Гамбург» разгромил «РБ Лейпциг»

В составе хозяев забитые мячи на свой счёт записали Терренс Бойд и Антонио-Мирко Колак, а за «Боруссию» отличился Рафаэль Геррейро.



«Гамбург» на выезде неожиданно разгромил «РБ Лейпциг», отправив в ворота хозяев три безответных мяча. Точными ударами отметились Кириакос Пападопулос, Уолес Соуза и Аарон Хант.



В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Байер» на своём поле разгромил «Айнтрахт» (3:0), а мёнхенгладбахская «Боруссия» на выезде оказалась сильнее «Вердера» (1:0).